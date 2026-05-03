Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

Taraftara hareket yapan Edson Alvarez\'den paylaşım
03.05.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de uzun bir aranın ardından sahalara geri dönen Edson Alvarez, RAMS Başakşehir maçında taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Islıklanan ve yuhalanan Edson Alvarez, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Meksikalı oyuncu paylaşımında "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim'' sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Fred’in yerine oyuna dahil olan Edson Alvarez, 3 ay aradan sonra ilk kez forma şansı buldu. Meksikalı oyuncu, sahaya adım attığı andan itibaren tribünlerin yoğun ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Maçın son dakikalarında top ayağına her geldiğinde protestolar devam etti.

''SİZİ DUYAMIYORUM'' İŞARETİ

Taraftarların tepkisine maç sonunda karşılık veren Alvarez, tribünlere doğru "Sizi duyamıyorum" anlamına gelen bir el hareketi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu hareket, sosyal medyada ve statta tansiyonu daha da yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM 

Yaşanan olayların ardından Alvarez, gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Meksikalı orta saha oyuncusu yaptığı paylaşıma "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir; asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı. Şubat ayında yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyat sonrası 11 maçlık aranın ardından ilk kez süre bulabildi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

15:23
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur
İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
15:20
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte
İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
14:54
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
14:27
Almina’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu Annenin ağıtları yürek dağladı
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı
14:22
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 16:20:43. #7.12#
SON DAKİKA: Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.