Mehmetçik\'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, 16 saat süren arama çalışmalarının ardından askerler tarafından sağ salim bulundu. Küçük kızın bulunmasının ardından yaşanan anlar ise duygulandırdı.
Melike’ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım yürekleri ısıttı. Üşüdüğü fark edilen küçük çocuk için bir askerin, “Komutanım, montumuzu verelim” diyerek kendi montunu vermek istemesi, operasyona damga vurdu.
Bulunduğunda üşüdüğü görülen Melike, ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minik Melike’nin bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşayan ekipler, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Ailesi ve bölge halkı, arama çalışmalarına katılan Mehmetçiğe teşekkür etti.
