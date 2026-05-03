İstanbul\'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul Maltepe’de durakta bekleyen bir kadına bakarak kendini tatmin eden şahısla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, 86 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde şahsın durakta bekleyen kadına bakarak kendini tatmin ettiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “Bulun bu sapığı” ifadeleri dikkat çekti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Olayın ardından vatandaşlar, şahsın kimliğinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

86 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen ihbarlar ve görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 86 yaşındaki şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.