Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina\'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

03.05.2026 11:42  Güncelleme: 11:46
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Küçük Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken acılı anne tekbir getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım" dedi.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. 

ALMİNA SALDIRIDAN 18 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Saldırıda başının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı vefat etti. Almina'nın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna kaldırıldı. 

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Morgdaki işlemleri tamamlanan cenaze, Almina'nın ailesine teslim edildi. Almina Ağaoğlu, öğle namazını müteakip Abdülhamit Han Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. 

"ANNEN YANINDA KIZIM"

Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanıp, etdavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun 18 gün sonra vefat etmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 

Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah teala sabır versin kardeşim, Allah da sizleri çocuklarınıza komşu etsin. Hepinizin acısı büyük bunun kefareti olsun. 7 0 Yanıtla
  • Cenk Cenk:
    Çok zor Aile yılında çocuklarımızı koruyamiyoruz. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
