İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

Çin’de bir festival alanında sergilenen insansı robot, aniden kontrolden çıkarak çevrede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde robotun bir anda dengesiz hareketler sergilediği, etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptığı görüldü. Festival alanında bulunan vatandaşlar panik içinde geri çekildi.
Kısa süreli yaşanan kargaşanın ardından görevliler robota müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, robot teknolojisinin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.
