İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

03.05.2026 13:30
Çin’de bir festivalde sergilenen insansı robot aniden kontrolden çıkarak çevrede paniğe neden oldu. Görüntülerde robotun dengesiz hareketlerle etraftaki insanlara yöneldiği görüldü. Vatandaşlar hızla uzaklaşırken, görevliler kısa sürede müdahale ederek robotu kontrol altına aldı. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, robot teknolojilerinin güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

Çin’de bir festival alanında sergilenen insansı robot, aniden kontrolden çıkarak çevrede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ANİDEN HAREKETLENİP SALDIRIR GİBİ DAVRANDI

Görüntülerde robotun bir anda dengesiz hareketler sergilediği, etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptığı görüldü. Festival alanında bulunan vatandaşlar panik içinde geri çekildi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Kısa süreli yaşanan kargaşanın ardından görevliler robota müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, robot teknolojisinin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    BUGÜN EVİNİZİ X ROBOT SÜPÜRGELER İLE İZLEYENLER YARIN O BİNDİNİZ TEKNOLOJİK ARAÇLARLA BİR TİK İLE SİZE KAZA YAPTIRABİLR VEYA EVİNİZE ALDIĞINIZ İNSANİ ROBOTLARA SİZİ KESTİREBİLİR.bunu not edin ileride başınıza gelir veya duyarsanız bir boş muhabbet için yorum yapan vardı inanmamıştık harbi dediği çıktı dersiniz. 7 4 Yanıtla
  • Beyhan Gunes Beyhan Gunes:
    Geleceğin korkutucu ayak izleri ..bu robotların yapay zekalı hallerinde durum çok daha ciddi olacak… 7 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
