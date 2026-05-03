Kenya\'da şiddetli yağışlar sele yol açtı: 10 kişi hayatını kaybetti

Kenya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışın, sel ve toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi. Yetkililer, Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü'nde hasar meydana geldiğini duyurdu. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji dairesi, bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.