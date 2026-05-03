Kenya'da şiddetli yağışlar sele yol açtı: 10 kişi hayatını kaybetti
03.05.2026 08:07  Güncelleme: 08:08
Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, Kwale ve Kitui bölgelerindeki köprülerin hasar gördüğünü, Doğu Kenya'da 7 kişi olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meteoroloji dairesi, yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kenya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışın, sel ve toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi. Yetkililer, Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü'nde hasar meydana geldiğini duyurdu. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji dairesi, bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: DHA

