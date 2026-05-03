"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

03.05.2026 10:51
Yeraltı dizisinin setinde çekimlerin Devrim Özkan’ın saçından gelen koku nedeniyle durdurulduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara Devrim Özkan'dan sert açıklama geldi. Yaşananları "itibar suikastı" olarak tanımlayan Devrim Özkan, sessizliğinin asaletinden olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Yeraltı dizisi bu kez senaryosuyla değil, set arkasında yaşandığı öne sürülen bir iddiayla gündeme geldi. Magazin muhabiri Akif Yaman’ın ortaya attığı iddiaya göre; dizinin çekimleri sırasında Devrim Özkan’ın saçlarından gelen yoğun koku nedeniyle yönetmen çekimi durdurdu.

İddiaya göre sete kısa bir ara verilirken, Özkan’ın saçlarının yıkatıldığı öne sürüldü. Oyuncunun saç bakımında kullandığı bitkisel yağların bu kokuya neden olduğu da iddialar arasında yer aldı.

DEVRİM ÖZKAN’DAN SERT TEPKİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Devrim Özkan’dan gecikmeden açıklama geldi. Özkan, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek sert ifadeler kullandı. 

Oyuncu, açıklamasında şahsını hedef alan iddiaların etik dışı olduğunu vurgulayarak, bu tür haberlerin tamamen hayal ürünü olduğunu ifade etti. Söz konusu iddiaları ortaya atan kişi ya da mecraların “etkileşim ve tıklanma” amacıyla hareket ettiğini belirtti.

“İTİBAR SUİKASTI” VURGUSU

Özkan, geçmişte de benzer şekilde asılsız iddialarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, bu durumun sistematik bir karalama kampanyasına dönüştüğünü savundu. Yapılan haberlerin bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe saydığını ifade etti.

Açıklamasında sert ifadeler kullanan oyuncu, iftira ve yalanla elde edilen etkileşimlerin gerçeğin karşısında yok olacağını söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Devrim Özkan, sessizliğinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek bu kez hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Oyuncu, bugüne kadar çıkan tüm yalan haberlerle birlikte son iddia hakkında da yasal süreç başlatacağını duyurdu.

Devrim Özkan tam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan 'haber' adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum.

Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs/mecra, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir.

Geçmişte defalarca yalan olduğu kanıtlanmış iddialarına bir yenisini ekleyen bu zihniyetin tek motivasyonunun 'etkileşim ve tıklanma' olduğu aşikardır. Sadece birkaç beğeni ve daha fazla izlenme uğruna; bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir.

Kendi başarısızlıklarını başkalarının hayatlarını kirleterek örtmeye çalışanlara açıkça söylüyorum:

Başkalarının mutsuzluğu ve mağduriyeti üzerinden kurguladığınız o sahte dünyadan kazandığınız her kuruş haramdır. İftira atarak, yalan söyleyerek ve kul hakkı yiyerek elde ettiğiniz o "etkileşimler", gerçeklerin karşısında tuzla buz olmaya mahkumdur.

Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım."

