Cem Yılmaz\'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

03.05.2026 09:40
1926'da Paris'te çekilen görüntülerdeki Fas Sultanı Moulay Youssef'in Cem Yılmaz ile olan benzerliği dikkat çekti. Komedyen Cem Yılmaz, Fas Prensi ile adeta ikizi kadar benzerliğine ilişkin soruya esprili bir şekilde yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Evet oradaydım. Taş Devri'ne de gitmiştim, başka gezegene de. 1926'nın Paris'indeydik. Yarım saat takıldım döndüm” dedi.

1926 yılında Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris ziyareti sırasında çekildiği öne sürülen arşiv görüntüleri gündeme geldi. Siyah-beyaz karelerde yer alan kişinin Cem Yılmaz’a olan benzerliği dikkat çekti. Ünlü komedyene yöneltilen soru ise esprili bir yanıtla karşılık buldu.

BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntülerde Fas Sultanı Moulay Youssef olduğu iddia edilen kişinin yüz hatları, kısa sürede Cem Yılmaz’a benzetildi. Görüntülerdeki benzerlik, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı ve konu geniş kitleler tarafından konuşulmaya başlandı.

CEM YILMAZ’DAN ESPRİLİ YANIT

Muhabirlerin “Fas Prensi'ne çok benzetildiniz, orada mıydınız?” sorusuna Cem Yılmaz kendine özgü mizahıyla yanıt verdi. Yılmaz, “Evet oradaydım. Ben oraya da giderim. Kolay bir şey yani. Taş Devri'ne de gitmiştim, başka gezegene de. 1926'nın Paris'indeydik. Yarım saat takıldım döndüm” ifadelerini kullandı.

Arşiv görüntüleri ve Yılmaz’ın açıklaması, kısa sürede geniş yankı uyandırırken, benzerlik tartışması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    Resmen ikizi gibi..İnsanlar çift yaratılıyor dedikleri bu olsa gerek.???? 0 0 Yanıtla
