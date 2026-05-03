ABD\'ye büyük şok! İran\'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

İran Ulusal Tanker Şirketi’ne (NITC) ait bir süper tanker, ABD donanmasının denetimini aşarak Asya-Pasifik bölgesine ulaşmayı başardı. TankerTrackers.com verilerine göre yaklaşık 1,9 milyon varil ham petrol taşıyan geminin yükünün değeri 220 milyon dolara yaklaşıyor.

“HUGE” ADLI DEV TANKER TAKİPTEN ÇIKTI

Uydu ve deniz trafiği izleme verilerine göre IMO numarası 9357183 olan ve “HUGE” adıyla bilinen Very Large Crude Carrier (VLCC) tipi tanker, son olarak bir hafta önce Sri Lanka açıklarında görüntülendi. Geminin şu anda Endonezya’daki Lombok Boğazı’nı geçerek Riau Takımadaları yönüne ilerlediği değerlendiriliyor.

AIS SİNYALİNİ KAPATTI

TankerTrackers.com, geminin 20 Mart 2026’dan bu yana Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyali göndermediğini belirtti. HUGE’un, Malakka Boğazı’ndan İran’a doğru hareket ettikten sonra izini kaybettirdiği ifade edildi. AIS’in kapatılması, geminin rotasını gizlemek için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

HARİTA VERİLERİ ROTAYI ORTAYA KOYDU

Paylaşılan harita görsellerinde tanker rotasının Hint Okyanusu’ndan Güneydoğu Asya’ya uzandığı görülüyor. Güzergâh, özellikle küresel enerji taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Lombok Boğazı’nı kapsıyor.

İRAN MEDYASI: ABLUKA DELİNDİ

Bu gelişme, İran devlet medyasının 29 Nisan’da yaptığı ve en az 52 geminin ABD ablukasını aştığı yönündeki iddialarla aynı döneme denk geldi. Söz konusu tanker, bu iddiaları destekleyen somut örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

ENERJİ PİYASALARINDA DİKKATLE İZLENİYOR

ABD yaptırımlarına rağmen İran petrolünün Asya pazarına ulaşması, küresel enerji dengeleri açısından kritik görülüyor. Uzmanlar, bu tür sevkiyatların artmasının petrol piyasasında yeni fiyat hareketlerine yol açabileceğini belirtiyor.