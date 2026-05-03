Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
03.05.2026 13:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. Yalım, otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılmış ve aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

CHP yönetimi, rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda otel odasında 21 yaşında bir belediye çalışanıyla basılarak gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı. Yalım'ın aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
