Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından olumlu olur ancak bu karar kabinede değerlendirilecek” dedi.
Küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Ersoy, Türkiye’nin kriz yönetimi tecrübesi sayesinde sürecin kontrollü ilerlediğini ifade etti. İlk çeyreğin büyümeyle kapandığını söyleyen Ersoy, ikinci çeyreğin daha zorlu geçebileceğini dile getirdi.
Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizliklerin turizmi etkilediğini belirten Ersoy, bu yaz sezonunda son dakika rezervasyonlarının ağırlıkta olacağını söyledi. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerinin sezon boyunca artırıldığını vurguladı.
İstanbul’un Dubai ile kıyaslanmasına da değinen Ersoy, iki destinasyonun sezonlarının farklı olduğunu belirterek rekabetten çok birbirini tamamlayan bir yapı olduğunu söyledi.
Formula 1 organizasyonuna ilişkin de konuşan Ersoy, sürecin uzun hazırlık gerektirdiğini belirterek, “Henüz işin başındayız” dedi.
Son Dakika › Kurban Bayramı › Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Bakan Ersoy yanıtladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?