Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
03.05.2026 09:50
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki saldırganın 5 silahla okula düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 18 gün sonra bir acı haber daha geldi. Saldırıda ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesinde İsa Aras Mersinli’nin (14) eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 

KÜÇÜK ÇOCUK 18 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu’nun ölüm haberi ailesini gözyaşlarına boğdu. Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Almina Ağaoğlu'nun vefatıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 

Saldırıda yaşanan arbede sırasında İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti. 

    Yorumlar (4)

  • Cenk Cenk:
    Allah rahmet eylesin. 30 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah rahmet eylesin, ailesine Allah teala sabır versin. Acaba katilin anne, babası çocuğumuz çok akıllı farklı bir çocuk diyerek umursamaz tavırlarından dolayı vicdan azabı çekiyorum mu. Kendi çocuğumuzu ve alileleri yaktınız ve toplum psikolojisi bozdunuz. Çocuğa o kadar yatırım yapacağınıza biraz ilgilenseydiniz. 22 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Offf offf offf canım benim güzel kızım melek gibi temiz geldin temiz ama çok erken gidiyorsun. Allah rahmet eylesin devri daim olsun 10 0 Yanıtla
  • ozge3434 ozge3434:
    Çok yazık Allah rahmet eylesin 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 10:24:09.
