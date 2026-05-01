Görme engelli yayanın zor anları kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beyaz bastonuyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın, kendisine yol vermeyen araçların arasında kaldığı tehlikeli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz bastonuyla ilerleyen görme engelli vatandaşın, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Görüntülerde, yaya geçidi çizgilerinin üzerinde ilerleyen vatandaşa yol verilmediği, kamyon ve otomobilin yayanın oldukça yakın mesafesinden geçtiği görüldü.
