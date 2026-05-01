İşte 1 Mayıs\'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde görev yapan emniyet personeline dağıtılan kumanyanın detayları ortaya çıktı. Görüntülerde kumanyanın oldukça çeşitli ürünlerden oluştuğu görüldü.

SALAM, KAŞAR PEYNİRİ, AYRAN...

Paylaşılan görüntülerde, polislere verilen kumanyada salam, kaşar peyniri, simit, pilav ve et, tulumba tatlısının yanı sıra domates, reçel, tereyağı, meyve suyu, ayran ve su gibi birçok ürünün yer aldığı dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.