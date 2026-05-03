Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
03.05.2026 10:38  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Burçin Şahin'i başından vurarak öldüren kayınvalide Menekşe K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Cinayetten sonra bir süre sigara içtiği iddia edilen kayınvalide ifadesinde, gelininin oğlunu aldattığını iddia ederek, "Nasıl yaparsın dedim. Bel altı bir cevap vererek 'yapacağım' dedi. Ben de sinirlendim ateş ettim" dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.  Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.'nin "Hırsızlık" suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in (25) ise kayınvalidesi Menekşe K. (58) ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

"NAMUS MESELESİ" DEYİP CİNAYETTEN SONRA SİGARA İÇMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.'nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. 

GELİNİNİN OĞLUNU ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

"'ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN' DEDİM"

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

KAYINVALİDENİN UYUŞTURUCUDAN 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Cinayet, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:47
Define avcıları “Öksürük Baba Türbesi“ni talan etti
Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti
09:42
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
09:23
Trump “Korsan gibi davrandık“ dedi, İran’dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:49
Bulun bu sapığı İstanbul’un göbeğinde infial yaratan görüntü
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 11:33:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.