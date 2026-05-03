156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

03.05.2026 14:54
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, 156 şubesi bulunan Onur Market’in kasap reyonunda satılan köftede kanatlı eti ve taşlık tespit edildi. Listede 55 işletmede sucuk, kavurma ve diğer ürünlerde de hile belirlendi. Market yetkilileri ürünün merkezde değil şubede hazırlandığını açıkladı. Olay, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 17 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde, 156 şubesi bulunan Onur Market’in kasap reyonunda satılan kırmızı et köftede uygunsuzluk tespit edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda söz konusu köfte ürününde kanatlı eti ve taşlık bulunduğu belirlendi.

LİSTEDE 55 İŞLETME YER ALDI

Gıda güvenliğini ihlal eden toplam 55 işletmenin yer aldığı listede yalnızca köfte değil; sucuk, kavurma, bal ve zeytinyağı gibi birçok temel üründe de hile yapıldığı ortaya çıktı. 

KAVURMADA SAKATAT

Denetimler kapsamında 8 farklı sucuk markasında mekanik ayrılmış kanatlı eti ve gıda boyası kullanımı tespit edildi. Aksaray merkezli Aksamet Et Ürünleri’ne ait sucuklarda gıda boyası bulunurken, Erzurum Karakoçlar Et Ürünleri’nin kavurma ürününde sakatat olarak kalp kullanıldığı raporlandı. Bakanlık, belirli aralıklarla yayımladığı bu listelerle gıda hilesine başvuran üretici ve işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

ONUR MARKET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Onur Market yetkilileri, uygunsuzluk tespit edilen ürünün şirketin merkezdeki et üretim tesislerinde hazırlanmadığını belirtti. Ürünün Eyüpsultan şubesindeki kasap reyonu personeli tarafından hazırlandığını ifade eden yetkililer, ilgili personelin uyarıldığını ve gerekli idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi olan zincir, Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol kapsamında et fiyatlarını sabitleyen markalar arasında yer alıyor. Şirket, resmi internet sitesinde ürünlerin veteriner hekim kontrolünde ve yüksek hijyen standartlarında hazırlandığını belirtirken, tüm üretim süreçlerinde titizlikle hareket edildiğini vurguluyor.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Ancak şube bazlı denetimlerde ortaya çıkan bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gıda güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 15:08:23. #7.13#
