Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü isimden Osimhen\'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
03.05.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü isimden Osimhen\'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Haber Videosu

Nijeryalı eski futbolcu Peter Osaze Odemwingie, adı son günlerde birçok takımla anılan Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Vatandaşının transfer sürecini değerlendiren Odemwingie, "Manchester United'ı özellikle anmadım çünkü oradaki sorun çok büyük. Forvet oyuncuları üzerindeki baskı çok büyük. Oradan uzak durmalı'' dedi.

Kariyerinden Lille, West Bromwich, Cardiff ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Peter Osaze Odemwingie, vatandaşı Victor Osimhen'in transfer süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI''

Odemwingie, Osimhen’e özellikle İngiliz devi Manchester United konusunda sert bir uyarıda bulundu. Kulüpteki baskının forvet oyuncuları üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu savunan eski futbolcu, "Manchester United'dan kesinlikle uzak durmalı. Oradaki sorunlar çok derin ve forvetler üzerindeki baskı inanılmaz boyutta. Romelu Lukaku ve diğer birçok forvet örneğinde gördüğümüz gibi; kulüp çok büyük olduğu ve sürekli sonuç beklediği için en ufak bir başarısızlıkta hemen bir 'günah keçisi' ilan edeceklerdir." dedi. 

Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur

''İDEAL ADRESLER: ARSENAL, BARCELONA, REAL MADRID''

Osimhen’in oyun tarzının Avrupa’nın en büyük liglerine tam uyum sağlayacağını belirten Odemwingie, yıldız golcü için en uygun kulüpleri sıralayarak, "Arsenal babamın takımı olduğu için önceliğim orası, ancak sistem olarak da Osimhen için çok uygun ve oturmuş bir kulüp. Barcelona her zaman üst düzey bir seçenek. Topla oynamayı seven ve doğru koşular yapan bir oyuncu için harika bir durak. Real Madrid’in geniş sahası Osimhen’in hızı ve atletizmi için biçilmiş kaftan. Hava toplarındaki hakimiyeti ve süratiyle orada büyük fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur

''ZİRVE DÖNEMİNDE İSTEDİĞİ YERE ULAŞMALI

Osimhen’in zihinsel gücünü ve fiziksel dayanıklılığını öven Odemwingie, Nijeryalı golcünün şu an kariyerinin en verimli döneminde olduğunu vurguladı. Eski forvet, "Osimhen motivasyonu asla düşmeyen, güçlü bir oyuncu. Kariyerinin bu altın çağında başkalarının değil, kendi hayallerinin peşinden gitmeli ve istediği hedefe ulaşmalı.'' şeklinde konuştu. 

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz

21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
20:18
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
20:12
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
19:54
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
19:38
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada’ya koştu
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu
19:23
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
19:23
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
18:59
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
18:02
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:18
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 21:44:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.