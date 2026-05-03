Ünlü isimden Osimhen\'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur

Kariyerinden Lille, West Bromwich, Cardiff ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Peter Osaze Odemwingie, vatandaşı Victor Osimhen'in transfer süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI''

Odemwingie, Osimhen’e özellikle İngiliz devi Manchester United konusunda sert bir uyarıda bulundu. Kulüpteki baskının forvet oyuncuları üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu savunan eski futbolcu, "Manchester United'dan kesinlikle uzak durmalı. Oradaki sorunlar çok derin ve forvetler üzerindeki baskı inanılmaz boyutta. Romelu Lukaku ve diğer birçok forvet örneğinde gördüğümüz gibi; kulüp çok büyük olduğu ve sürekli sonuç beklediği için en ufak bir başarısızlıkta hemen bir 'günah keçisi' ilan edeceklerdir." dedi.

''İDEAL ADRESLER: ARSENAL, BARCELONA, REAL MADRID''

Osimhen’in oyun tarzının Avrupa’nın en büyük liglerine tam uyum sağlayacağını belirten Odemwingie, yıldız golcü için en uygun kulüpleri sıralayarak, "Arsenal babamın takımı olduğu için önceliğim orası, ancak sistem olarak da Osimhen için çok uygun ve oturmuş bir kulüp. Barcelona her zaman üst düzey bir seçenek. Topla oynamayı seven ve doğru koşular yapan bir oyuncu için harika bir durak. Real Madrid’in geniş sahası Osimhen’in hızı ve atletizmi için biçilmiş kaftan. Hava toplarındaki hakimiyeti ve süratiyle orada büyük fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

''ZİRVE DÖNEMİNDE İSTEDİĞİ YERE ULAŞMALI

Osimhen’in zihinsel gücünü ve fiziksel dayanıklılığını öven Odemwingie, Nijeryalı golcünün şu an kariyerinin en verimli döneminde olduğunu vurguladı. Eski forvet, "Osimhen motivasyonu asla düşmeyen, güçlü bir oyuncu. Kariyerinin bu altın çağında başkalarının değil, kendi hayallerinin peşinden gitmeli ve istediği hedefe ulaşmalı.'' şeklinde konuştu.