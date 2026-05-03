Almina\'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli’nin (14) eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası eski polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

"CANIM KIZIM SEN CENNET KUŞU MU OLDUN"

Almina'nın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morgunda ailesine teslim edildikten sonra cenaze törenine geçildi. Abdülhamit Han Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında anne Gülten Ağaoğlu'nun kızının tabutuna sarılıp, "Ne mutlu ki Allah'ım sen bu kızı bana nasip ettin. Kuzum Türk bayrağımızı çok severdi. Çok güçlü durdun annem, Peygamber Efendimize komşu oldun. Canım kızım sen cennet kuşu mu oldun? Sen çok seviyorum. Çok güzel anne-kız olmuştuk. Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım. Anne gitme dedim. Sen de, 'anne bir şey olmaz' dedin. Ama kızgın değilim. Hakkım sana sonuna kadar helal olsun" diye ağıt yakması yürekleri yaktı.

BABASI VE AĞABEYİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törende Almina'nın ağabeyi ve babası Ahmet Miraç Ağaoğlu'nun da tabuta son bir kez dokunup onu gözyaşları içinde uğurladıkları görüldü.

Ayrıca, Almina'nın sınıf arkadaşları da törene katıldı. Sıra arkadaşı Zeynep Davarcı, Almina'nın tabutuna dokunarak helallik istedi. Arkadaşlarının tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

"SELAM SÖYLE OĞLUMA"

Saldırıda hayatını kaybeden ve Osmaniye'de toprağa verilen Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de cenazeye katıldı. Anne Yeşil, cenaze sırasında acılı anneyi teskin etmeye çalıştı. Tabuta dokunan anne Yeşil, "Selam söyle oğluma" diye gözyaşlarını tutamadı.

Törene Almina'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler kıldırdı. Namaz kılındıktan sonra Almina son yolculuğuna uğurlandı. Almina'nın cenazesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

BAKAN TEKİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve hepimizi derinden üzen hadise sonucunda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencimiz Almina Ağaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim ailemize sabır diliyorum. Bu büyük acı, ailesiyle birlikte hepimizin yüreğine düşmüştür. Bakanlık olarak evlatlarımızın ve eğitim ailemizin güvenliği, huzuru ve geleceği için gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda olan evladımız Almina Ağaoğlu kızımızı kaybettik. Almina canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.