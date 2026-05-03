22 milyon Euro\'luk ayrılık! Ederson\'a iki dev talip birden

03.05.2026 17:08
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'a Al Hilal ile birlikte Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu Al Nassr da talip oldu. ?Fenerbahçe, Ederson’u sadece 22 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin peşin ödenmesi durumunda bırakacak.

Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları ve derbi mağlubiyeti sonrası şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de köklü değişiklikler kapıda. Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran kulübü Haziran ayında seçime götürme kararı aldı. Bu belirsizlik ortamında kadro planlaması da şekillenmeye başladı.

EDERSON İLE YOL AYRIMI

Çaykur Rizespor maçındaki hatası ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla taraftarların tepkisini çeken 32 yaşındaki kaleci Ederson, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. 

ARABİSTAN'DAN İKİ DEV TALİP

Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre; Al Hilal ve Cristiano Ronaldo'nun da hissedarı olduğu Al-Nassr, Ederson'u kadrosuna katmak istiyor. İki takımın da bu transferde oldukça istekli oldukları kaydedildi. 

SERBEST KALMA BEDELİ: 22 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise Ederson'un transferi için kapıyı 22 milyon Euro'dan açıyor. Sarı-lacivertlilerin Ederson'un ayrılığına ancak sözleşmesinde yer alan bu serbest kalma maddesinin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde izin vereceği aktarıldı. Maddi açıdan oldukça güçlü olan Suudi kulüplerinin bu rakamı peşin ödeme konusunda bir sorun yaşamayacağı vurgulandı. 

Suudi Arabistan Pro Lig, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
