Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen içerik üreticisi Fatma Soydaş, katıldığı bir YouTube programında kullandığı ifadelerle yeniden tartışma yarattı.

"ÇIPLAK AYAĞIMI DA ATABİLİRİM"

İslami değerleri kullanarak ünlenen ve Instagram abonelik sistemi üzerinden yüksek gelir elde ettiği bilinen Soydaş, programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Soydaş, abonelik içerikleriyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verirken, "Çıplak ayağımı da atabilirim. Bu benim kendi abonelik sistemim yani kimseyi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Söz konusu açıklamaların ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Soydaş’a tepki gösterdi. Açıklamalar kısa sürede gündem olurken, farklı kesimlerden yorumlar geldi.

GELİRİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Soydaş’ın Instagram abonelik sistemi üzerinden yüz binlerce lira kazandığı da daha önce gündeme gelmişti.