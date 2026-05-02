Ankara\'ya Mayıs\'ta Kar Sürprizi

Türkiye'de Mayıs ayına soğuk hava ile girdi. Ankara, Karabük, Sakarya ve Samsun'da kar etkili oldu.

ANKARA'NIN YÜKSEKLERİNDE 5 SANTİM KAR

Başkentte hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çubuk ilçesinde Yukarı Çavundur Yaylası ve Aydos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yayla ve dağın zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Aydos Dağı'nda doğa yürüyüşü yapan grup soğuk ve kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARABÜK'TE ORMANLAR KARLA KAPLANDI

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Karabük genelinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 bin rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, bahar ayında nadir görülen manzaralara sahne oldu. Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplanarak kış görüntüsünü yeniden yaşattı.

Kar yağışının ardından Keltepe'de pistler ve tesis çevresi beyaza bürünürken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar bu sürpriz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bahar ayında yağan kar, hem şaşkınlık hem de hayranlık oluşturdu.

SAKARYA'NIN BAZİ BÖLGELERİNDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ilk günlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışlar, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs itibarıyla kar yağışı etkili oldu. Bahara girilmesi beklenirken ilçe merkezinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü. Yağış sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Bölgede yaşayan Mustafa Pelin, "30 Nisan'da havalar güneşliydi ama havaların soğumasıyla kar yağmaya başladı" dedi.

SAMSUN LADİK'TE KAR YAĞIŞI SAATLERDİR SÜRÜYOR

Samsun'un Ladik ilçesinde de sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ladik ilçesinde geceden itibaren etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü ilçede, Ladik Akdağ Kayak Merkezi çevresi buz tuttu, etraf beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla çam ormanları da beyaza büründü. Bölgede kar yağışı devam ediyor.