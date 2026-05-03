Öksürük Baba türbesinde define kazısı

03.05.2026 09:47
Erzurum'da halk arasında 'Öksürük Baba' ve 'Tükürük Nene' olarak bilinen türbede, kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı define kazısı yapıldı. Mahalle sakinlerinin fark etmesiyle kaçan şüpheliler aranıyor.

Erzurum’da halk arasında “Öksürük Baba” ve “Tükürük Nene” olarak bilinen türbede kimliği belirsiz kişiler tarafından define kazısı yapıldı. Olay, mahallede büyük tepki çekti.

GECE SAATLERİNDE KAZI YAPTILAR

Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Karskapı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öksürük rahatsızlığı olanların şifa bulmak amacıyla ziyaret ettiği türbeye gelen şüpheliler, iki mezarın bulunduğu alanda kazı yaptı. Karşı apartmanda oturanların durumu fark etmesi üzerine şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde türbeye dua etmeye gelen bir kadın, mezarların kazıldığını fark ederek durumu mahalle sakinlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

“BURASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, “Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Gece 5-6 kişinin görüldüğü ve kaçtıkları söylendi. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, türbede inceleme yaparken, define kazısı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

