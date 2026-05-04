Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Trump\'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz\'de 2 bin gemi mahsur
04.05.2026 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi”nin bugün başlayacağını duyururken Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere askeri refakat sağlanacağını açıkladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bölgede yaklaşık 2 bin gemide 20 bin denizcinin mahsur kaldığını bildirirken, gemilerde gıda ve yakıtın kritik seviyeye düştüğü uyarısı yaptı; operasyonun insani amaç taşıdığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu “Özgürlük Projesi” bugün itibarıyla devreye girerken, Hürmüz Boğazı’ndaki insani tablo da netleşmeye başladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bölgede yaklaşık 2 bin gemide 20 bin denizcinin mahsur kaldığını açıkladı.

TRUMP: GEMİLERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARACAĞIZ

Trump, operasyonun Orta Doğu’daki krizle ilgisi olmayan ülkelere ait gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla başlatıldığını belirtti. ABD Başkanı, “Bu gemiler ve şirketler hiçbir yanlış yapmadı, hepsi bu durumun mağduru” ifadelerini kullandı.

Operasyonun insani bir adım olduğunu vurgulayan Trump, bazı gemilerde gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların tükenme noktasına geldiğine dikkat çekti. ABD yönetimi, gemilerin ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için tüm imkanların kullanılacağını bildirdi.

HÜRMÜZ’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün verilerine göre, ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık 2 bin gemi hareket edemez hale geldi. Bu gemilerde bulunan 20 bin denizcinin zor koşullarda beklediği belirtildi.

Bölgede şimdiye kadar en az 19 gemiye saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 10 denizcinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. IMO, mahsur kalan gemilerde gıda, yakıt ve suyun kritik seviyelere düştüğü uyarısında bulundu.

“MODERN ÇAĞDA BENZERİ YOK”

IMO Deniz Güvenliği Direktörü Damien Chevallier, yaşanan durumu “modern çağda eşi benzeri olmayan bir kriz” olarak nitelendirdi. Chevallier, taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaparak denizcilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖZLER SAHADAKİ GELİŞMELERDE

ABD’nin 15 bin askerle desteklediği “Özgürlük Projesi”nin sahada nasıl uygulanacağı ve İran’ın buna nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, uzmanlar operasyonun bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Hürmüz Boğazı Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hiçkimse Hiçkimse:
    abd vs insani amaç :) 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO’nun 6 seferi iptal edildi BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
Manisa’da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü Manisa'da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti 22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir
İtalya’dan İran’a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

07:57
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
07:25
İran, sokak olaylarına karışan Mossad’la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
07:06
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
06:58
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
05:44
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
05:05
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
00:47
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 08:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.