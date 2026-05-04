Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

04.05.2026 10:58
Iğdır'da yaylaya götürülmek üzere yola çıkarılan koyun sürüsüne arılar saldırdı. Sürü halinde kaçarken peş peşe sulama kanalının yanındaki eğimli alana yuvarlanan sürüde bin koyun telef oldu. Olayın ilk saatlerinde 400 olarak duyurulan sayının bin olduğu ortaya çıktı. Sürü sahibi ile 4 çoban da arı sokması nedeniyle hastanelik oldu.

Iğdır’da yaylaya götürülen koyun sürüsü, arıların saldırısı sonrası büyük bir felaket yaşadı. Panikleyen hayvanlar kaçış sırasında sulama kanalı yanındaki eğimli alana yuvarlanırken, yaklaşık bin koyun telef oldu.

Olay, Hakmehmet ile Ağaver köyleri arasında meydana geldi. Sürü sahibi İsmail Naral, yaklaşık 4 bin koyunu Tuzluca’daki yaylaya götürmek üzere 4 çobanıyla yola çıktı. Sürünün ilerlediği sırada arazide bulunan 200 kovandaki arılar aniden saldırıya geçti.

SÜRÜ PANİKLEDİ, FELAKET KAÇINILMAZ OLDU

Arıların saldırısıyla panikleyen koyunlar sürü halinde kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan hayvanlar, sulama kanalının yanındaki eğimli alana peş peşe yuvarlandı. İzdiham sonucu yaklaşık bin koyun telef oldu.

SÜRÜ SAHİBİ VE ÇOBANLAR HASTANELİK OLDU

Olay sırasında arı sokmasına maruz kalan sürü sahibi İsmail Naral ile 4 çoban da hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, telef olan hayvanların arazide olduğu bildirildi.

“ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Yaşananları anlatan İsmail Naral, “4 bin koyunu yaylaya götürüyorduk. Arılar saldırınca sürü panikledi ve kanal kenarındaki boşluğa düştü. Yaklaşık bin koyun telef oldu. Zararımız çok büyük” dedi.

Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Iğdır, Çevre, Yaşam, Son Dakika

