Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Bakan Şimşek\'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
04.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, beklentilerin üzerinde gelen nisan enflasyonuyla ilgili olarak "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendi

Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu" ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE EMTİA FİYATLATRINA DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını kaydetti.

DEZENFLASYON SÜRECEK

Şimşek, "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Bakan Şimşek, açıklamasında bu grafiği paylaştı.

Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kenan sar kenan sar:
    kendi inanıyor mu. ne düştü şimdiye kadar 51 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu söylediklerine kendi inanıyormu aceba çok merak ettim 34 1 Yanıtla
  • eren bilal eren bilal:
    Tamam bakanım ŞİMŞEK hızında 3 çocuk yapıyoruz. 22 0 Yanıtla
  • Fevzi Aras Fevzi Aras:
    Milletin aklıyla dalga geçiyorlar başka birşey yok.enflasyonu neyle gösterirsin biliyor musun komşu ülke paraları üzerinde gösterirsin.ornegin 3 ay önce lari ve Türk parasını karlastir çıkan sonuc enflasyondur 16 0 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Sayın bakana ben inandım,ikna oldum.Tamamen tümüyle bana geçti duyguları. 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor
Madrid Açık’ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.