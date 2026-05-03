Türkiye’de oynattığı oyun nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan İtalyan teknik adam Francesco Farioli, Portekiz’de tarih yazdı. Porto, Farioli yönetiminde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 4 yıllık hasrete son verdi.
Bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor koltuklarında oturan, cesur oyun tercihlerinden dolayı futbol kamuoyunu ikiye bölen Francesco Farioli, kariyerinin zirvesine Portekiz’de ulaştı. 37 yaşındaki genç teknik adam, devraldığı Porto’yu ligin bitimine iki hafta kala zirveye taşıyarak şampiyonluk ipini göğüsledi ve ilk kupasını kazandı.
Son olarak 2021-2022 sezonunda kupayı müzesine götüren Porto, ezeli rakiplerinin gölgesinde kaldığı üç sezonun ardından Farioli ile yeniden ayağa kalktı. Mavi-beyazlılar, bu şampiyonlukla birlikte Portekiz futbolundaki hakimiyetini tekrar kanıtlarken, Farioli de Avrupa’nın en çok konuşulan genç teknik direktörleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Şampiyonluk kutlamalarında kısa bir açıklama yapan Farioli, kendisine güvenen kulüp yönetimine ve oyuncularına teşekkür ederken, bu başarının uzun süreli bir planlamanın ürünü olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Spor › Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?