2021 yılında Ali Koç\'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin 2021 yılındaki başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti.
1970 İstanbul doğumlu olan Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe’de 2021 yılında yapılacak seçimler öncesinde başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Ancak yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olarak seçime katılamamıştı.
Fenerbahçe Kulübü, Yeşilyurt’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacaktır. Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Eyüp Yeşilyurt’un vefatı, sarı-lacivertli camiada üzüntü yarattı.
