Gençlerbirliği\'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası

Süper Lig'de son olarak lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e kaybederek küme düşme potasına gerileyen başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde sıcak saatler yaşanıyor.
Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Süper Lig'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla küme düşme hattına kadar gerileyen kırmızı-siyahlılarda, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
Kulüp kanadından henüz resmi bir açıklama gelmese de, tarafların ayrılık konusu üzerinde anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı dile getiriliyor.
Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Yorumlar (1)
Yorumlar (1)