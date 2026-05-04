Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası

04.05.2026 21:58
Süper Lig'de küme düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Süper Lig'de son olarak lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e kaybederek küme düşme potasına gerileyen başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde sıcak saatler yaşanıyor.

VOLKAN DEMİREL İLE YOLLAR AYRILDI İDDİASI

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Süper Lig'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla küme düşme hattına kadar gerileyen kırmızı-siyahlılarda, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulüp kanadından henüz resmi bir açıklama gelmese de, tarafların ayrılık konusu üzerinde anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı dile getiriliyor. 

SEZON PERFORMANSI

Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Şutingenmi oldu yazık tüh tüh 5 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
