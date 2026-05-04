Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

04.05.2026 23:03
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde market çalışanı bir kadın, "Gel annem gel diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın gözaltına alındı.

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan zincir markette, market çalışanı bir kadın, marketin önünde duran sokak kedisini "Gel annem gel diyerek yanına çağırdı.

KEDİNİN YÜZÜNE YAĞ ÇÖZÜCÜ SPREY SIKTI

Kadın, elinde bulunan yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı. Kedi, arabanın altına sığınırken, kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananları başka bir kadın, "Yazık hayvana" diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sanal medyada yayılırken, kadın bugün polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Karamürsel, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, kedi, Son Dakika

