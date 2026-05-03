Gaziantep'i "süper hücre" vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

03.05.2026 23:09
Gaziantep’te etkili olan “süper hücre” fırtınası, kentte depremden sonraki en korkunç gün olarak nitelendirildi. 20 dakikada metrekareye 60 kg yağış düşerken hortum, dolu ve sel büyük hasara yol açtı, 23 kişi yaralandı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Valilik, Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip’te okulları 1 gün tatil etti.

Gaziantep’te etkili olan “süper hücre” fırtınası kenti adeta felç etti. Şiddetli sağanak, dolu, hortum ve fırtına nedeniyle yaşanan yıkım, kentte “depremden sonraki en korkunç gün” olarak nitelendirildi.

20 DAKİKADA 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Uzmanların “süper hücre” olarak tanımladığı hava olayı, Gaziantep genelinde geniş çaplı hasara yol açtı. Yalnızca 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düşerken, bu durum son yılların en şiddetli afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, Alleben Deresi’nde taşkın riski oluştu. Kentin birçok noktasında ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi, çatıların uçtuğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

HORTUM OLUŞTU, 23 KİŞİ YARALANDI

Fırtına sırasında hortum oluştuğu belirtilirken, sel ve su baskınları nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü. Afette 23 kişi yaralandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gaziantep Valiliği, fırtınadan etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kararın, hasar gören okullarda inceleme yapılması ve vatandaşların güvenliği için alındığı belirtildi.

EKİPLER SAHADA

AFAD, emniyet, jandarma ve belediye ekipleri kent genelinde hasar tespit ve müdahale çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

