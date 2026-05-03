Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray\'da çanlar onun için çalıyor
03.05.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Samsunspor karşısında aldığı yenilgiyi değerlendirdi. Kaleci Günay Güvenç hakkında konuşan Tümer Metin, ''Birçok eleştiri yapabileceğin performans olarak oyuncu var. Ama bu akşam yapılacak yer değil bence. Günay için de bir satır bir şey söylemek lazım. Görev aldığı son 2-3 maçtır da çanlar çalıyor şu anda'' ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Samsunspor- Galatasaray karşılaşmasını NOW Spor'da değerlendirdi. 

''OYUNCULAR ÜZERİNDE GÖRDÜM''

Galatasaraylı oyuncuların Fenerbahçe derbisi sonrası rehavete kapıldıklarını belirten Tümer Metin, "Rehaveti çok net gördük. Oyuncular üzerinde gördüm, teknik kadro üzerinde belki yoktu o kadar ama onlar da hükmedemediler. Nasıl olsa kazanırız havası oldu.'' dedi. 

''ÇANLAR ÇALIYOR''

Günay Güvenç'in performansına ayrı bir parantez açan Tümer Metin, ''Birçok eleştiri yapabileceğin performans olarak oyuncu var. Ama bu akşam yapılacak yer değil bence. Günay için de bir satır bir şey söylemek lazım. Görev aldığı son 2-3 maçtır da çanlar çalıyor şu anda." sözlerini sarf etti. 

Tümer Metin, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

17:55
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:08
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
16:55
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
15:57
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 18:05:46. #7.12#
SON DAKİKA: Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.