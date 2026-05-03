Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray\'da çanlar onun için çalıyor

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Samsunspor- Galatasaray karşılaşmasını NOW Spor'da değerlendirdi.

''OYUNCULAR ÜZERİNDE GÖRDÜM''

Galatasaraylı oyuncuların Fenerbahçe derbisi sonrası rehavete kapıldıklarını belirten Tümer Metin, "Rehaveti çok net gördük. Oyuncular üzerinde gördüm, teknik kadro üzerinde belki yoktu o kadar ama onlar da hükmedemediler. Nasıl olsa kazanırız havası oldu.'' dedi.

''ÇANLAR ÇALIYOR''

Günay Güvenç'in performansına ayrı bir parantez açan Tümer Metin, ''Birçok eleştiri yapabileceğin performans olarak oyuncu var. Ama bu akşam yapılacak yer değil bence. Günay için de bir satır bir şey söylemek lazım. Görev aldığı son 2-3 maçtır da çanlar çalıyor şu anda." sözlerini sarf etti.