Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklanırken, TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası zam hesapları şekillenmeye başladı.
2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 zam ve 1000 TL seyyanen artış alan kamu çalışanları için temmuz zammının ilk 4 aylık verileri ortaya çıktı. Buna göre:
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 30 bin 691 liraya çıkacak.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ve haziran enflasyonunun sırasıyla %1,82 ve %1,52 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon %18,5’e ulaşacak.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için:
En düşük memur maaşı 70 bin 698 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 724 liraya yükselecek.
Son Dakika › Ekonomi › Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?