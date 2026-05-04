Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklanırken, TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası zam hesapları şekillenmeye başladı.

4 AYLIK VERİLERLE ZAM ORANI NETLEŞTİ

2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 zam ve 1000 TL seyyanen artış alan kamu çalışanları için temmuz zammının ilk 4 aylık verileri ortaya çıktı. Buna göre:

4 aylık enflasyon: %14,64

Enflasyon farkı: %3,28

Toplu sözleşme zammı: %7

Toplam zam: %10,51

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 30 bin 691 liraya çıkacak.

6 AYLIK TAHMİNLER DAHA YÜKSEK ZAM İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ve haziran enflasyonunun sırasıyla %1,82 ve %1,52 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon %18,5’e ulaşacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için:

Enflasyon farkı: %6,76

Toplam zam: %14,23

En düşük memur maaşı 70 bin 698 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 724 liraya yükselecek.

İşte meslek gruplarına göre zamlı maaşlar;

Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL

%10,51: 71.167 TL

%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL

%10,51: 104.305 TL

%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL

%10,51: 106.324 TL

%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL

%10,51: 73.899 TL

%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL

%10,51: 84.711 TL

%14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL

%10,51: 89.756 TL

%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL

%10,51: 81.079 TL

%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL

%10,51: 100.088 TL

%14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL

%10,51: 90.196 TL

%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL

%10,51: 98.592 TL

%14,23: 101.924 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL

%10,51: 99.459 TL

%14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL

%10,51: 82.628 TL

%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL

%10,51: 149.289 TL

%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4