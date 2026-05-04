Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı

Nisan enflasyonu sonrası memur ve memur emeklileri için 4 aylık zam oranı %10,51’e ulaşırken, yılın ilk 6 ayı için beklentiler zammın %14,23 seviyesine çıkabileceğini gösteriyor. Peki temmuzda polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar için zam hesaplaması...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklanırken, TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası zam hesapları şekillenmeye başladı.

4 AYLIK VERİLERLE ZAM ORANI NETLEŞTİ

2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 zam ve 1000 TL seyyanen artış alan kamu çalışanları için temmuz zammının ilk 4 aylık verileri ortaya çıktı. Buna göre:

  • 4 aylık enflasyon: %14,64
  • Enflasyon farkı: %3,28
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Toplam zam: %10,51

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 30 bin 691 liraya çıkacak.

6 AYLIK TAHMİNLER DAHA YÜKSEK ZAM İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ve haziran enflasyonunun sırasıyla %1,82 ve %1,52 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon %18,5’e ulaşacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için:

  • Enflasyon farkı: %6,76
  • Toplam zam: %14,23

En düşük memur maaşı 70 bin 698 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 724 liraya yükselecek.

İşte meslek gruplarına göre zamlı maaşlar;

Memur (üniv. mez.) 9/1

  • Mevcut: 64.397 TL
  • %10,51: 71.167 TL
  • %14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

  • Mevcut: 94.384 TL
  • %10,51: 104.305 TL
  • %14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4

  • Mevcut: 96.211 TL
  • %10,51: 106.324 TL
  • %14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

  • Mevcut: 66.870 TL
  • %10,51: 73.899 TL
  • %14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

  • Mevcut: 76.653 TL
  • %10,51: 84.711 TL
  • %14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4

  • Mevcut: 81.219 TL
  • %10,51: 89.756 TL
  • %14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

  • Mevcut: 73.368 TL
  • %10,51: 81.079 TL
  • %14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1

  • Mevcut: 90.568 TL
  • %10,51: 100.088 TL
  • %14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1

  • Mevcut: 81.617 TL
  • %10,51: 90.196 TL
  • %14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

  • Mevcut: 89.214 TL
  • %10,51: 98.592 TL
  • %14,23: 101.924 TL

Avukat

  • Mevcut: 90.000 TL
  • %10,51: 99.459 TL
  • %14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

  • Mevcut: 74.770 TL
  • %10,51: 82.628 TL
  • %14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4

  • Mevcut: 135.089 TL
  • %10,51: 149.289 TL
  • %14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4

  • Mevcut: 150.426 TL
  • %10,51: 166.234 TL
  • %14,23: 171.829 TL

