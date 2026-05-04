Hürmüz\'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş

ABD-İran gerilimi, yüksek seyreden petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” mesajları altın piyasasında sert düşüşe neden oldu. Gram altın Kapalıçarşı’da 6600 TL seviyesinin altına geriledi.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran ordusunun uyarılarını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir geminin füzelerle hedef alındığını duyurdu. Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili ise söz konusu iddiayı yalanladı. Bölgedeki bu gelişmeler, piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Küresel piyasalarda ons altın yüzde 1,3 değer kaybederek 4.555 doların altına geriledi ve seansın en düşük seviyelerini test etti. Bu düşüş, iç piyasada da gram altın fiyatlarına yansıdı.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın, 6600 TL seviyesinin altını görerek yatırımcıların yakından takip ettiği kritik eşiğin altına indi.

FED’İN ŞAHİN MESAJLARI ALTINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen verdiği “şahin” mesajlar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed içinde faiz indirimine karşı çıkan görüşlerin güç kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi sınırlıyor.

PETROL FİYATLARI VE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesi ve ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.