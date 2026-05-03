Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Madrid Açık\'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı
03.05.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, zaferini takla atarak kutladı.

İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası finalinde, Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 2-0 yenen Ukraynalı raket Marta Kostyuk, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

MADRİD AÇIK'TA ŞAMPİYON MARTA KOSTYUK

Başkent Madrid'deki organizasyonun finalinde 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, 19 yaşındaki Rus raket Mirra Andreeva ile karşı karşıya geldi. 26 numaralı seri başı Ukraynalı tenisçi, 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 9 numaralı seribaşı Rus rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ilk kez WTA 1000'de şampiyon oldu. Kostyuk, kariyerindeki üçüncü, 250 seviyesinin üzerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

ZAFERİNİ TAKLA ATARAK KUTLADI 

23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi zaferinin ardından büyük bir sevinç yaşarken, şampiyon olmanın mutluluğunu takla atarak çıkardı. Bu renkli anlar büyük ilgi gördü. 

Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

17:55
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:18
Rusya’nın petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandığı açıklandı
Rusya'nın petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandığı açıklandı
17:08
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
16:55
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 18:08:25. #7.12#
SON DAKİKA: Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.