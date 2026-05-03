Madrid Açık\'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası finalinde, Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 2-0 yenen Ukraynalı raket Marta Kostyuk, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

MADRİD AÇIK'TA ŞAMPİYON MARTA KOSTYUK

Başkent Madrid'deki organizasyonun finalinde 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, 19 yaşındaki Rus raket Mirra Andreeva ile karşı karşıya geldi. 26 numaralı seri başı Ukraynalı tenisçi, 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 9 numaralı seribaşı Rus rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ilk kez WTA 1000'de şampiyon oldu. Kostyuk, kariyerindeki üçüncü, 250 seviyesinin üzerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

ZAFERİNİ TAKLA ATARAK KUTLADI

23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi zaferinin ardından büyük bir sevinç yaşarken, şampiyon olmanın mutluluğunu takla atarak çıkardı. Bu renkli anlar büyük ilgi gördü.