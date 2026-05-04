MHP lideri Bahçeli\'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı

04.05.2026 14:05
MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor Başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı gönderdi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Bahçeli, mesajında, "1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum" dedi.

"OLUMLU KATKI SUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Diyarbakır’ın, bu sportif başarıyla sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanması temennisinde bulunan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum. Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır. Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bir iki sene øncesine kadar Turkiye de Amed diye bir yer yoktur olmayacakta diyenlerden 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:26:30.
