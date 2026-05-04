Ünlü şarkıcıdan Amedspor\'a destek

Ünlü şarkıcı Kalben, verdiği konser sırasında yaptığı açıklamayla Amedspor’u tebrik etti.
Sahne performansı sırasında izleyicilere seslenen Kalben, Amedspor’un başarısına değinerek, “Amedspor’un birinci lige çıkmasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Amedspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesi, sanatçının mesajında da öne çıkan detaylardan biri oldu. Bu tarihi başarıya sahneden dikkat çekilmesi, konserin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Kalben’in sözleri konser alanında ilgiyle karşılanırken, izleyicilerden alkış aldı.
