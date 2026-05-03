Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
03.05.2026 23:07  Güncelleme: 23:09
ANKARA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Havalimanı istikameti yönünde seyir halinde olan 06 FC 4570, 06 FK 5297 ve 06 HMZ 41 plakalı otomobiller ile 06 HC 808 plakalı hafif ticari araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri araçlardakilerden 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan isimleri henüz belirlenemeyen 06 FC 4570 plakalı aracın sürücüsü ve 06 FK 5297 plakalı otomobilin sürücüsü ile 1 yolcunun durumlarının ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla alandan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

