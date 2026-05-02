72 gündür kayıp Uğur'un ailesinden yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

72 gündür kayıp Uğur'un ailesinden yardım çağrısı

72 gündür kayıp Uğur\'un ailesinden yardım çağrısı
02.05.2026 23:07  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin penceresinden çıkarak kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan (27), 72 gündür haber alınamıyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin penceresinden çıkarak kayıplara karışan Uğur Çalışkan'dan (27), 72 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin eşyalarının ormanlık alanda bulunduğunu belirten ağabey Tarık Çalışkan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenerek, "Biz karanlıktayız, lütfen bize bir ışık olun" dedi.

Olay, 19 Şubat 2026'da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen Uğur Çalışkan, kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otelin 2'nci katındaki odasından sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle pencereden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmayı deneyen Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

7'NCİ GÜNDE ELBİSELERİ BULUNDU

Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7'nci gününde Serinyol yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 72 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı.

'BİPOLAR İDDİALARI ASILSIZ'

72 gündür kayıp olan kardeşinin bulunması için çağrıda bulunan ağabey Tarık Çalışkan, bazı basın yayın organlarında yer alan 'bipolar hastası' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kesinlikle Uğur bipolar hastası değildir. Kendisine konulmuş herhangi bir tanı yok. Bu iddiaları kabul etmiyoruz. 19 Şubat'tan bu yana kardeşim kayıp. Günler, haftalar geçti ama bir sonuç yok. Uğur nerede, Uğur'a ne oldu? Neden bulamıyoruz? Elbiseleri bulundu ama kendisi yok. Lütfen bunu bir insanlık görevi olarak görün; kamuoyu ve basın sorun, sorgulayın" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE YARDIM ÇAĞRISI

Ailecek perişan durumda olduğunu söyleyen Çalışkan, Bakan Mustafa Çiftçi'ye seslenerek, "Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir Uğur'a ulaşamıyoruz. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bizi görün, bizi duyun. Bir aile perişan durumda. Lütfen, Uğur nerede?" diye konuştu. .

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 gündür kayıp Uğur'un ailesinden yardım çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

23:38
İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
23:32
Yüksel Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray’a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
23:15
İsrail’de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
21:51
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 01:07:54. #.0.5#
SON DAKİKA: 72 gündür kayıp Uğur'un ailesinden yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.