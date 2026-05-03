Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

03.05.2026 00:05
Bundesliga II'de mücadele eden Schalke 04, milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle rakibini yenerek Bundesliga'ya yükseldi. Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti

Bundesliga II'nin 32. hafta maçında milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 1-0'lık skorla alt etti. 

KENAN ATTI, SCHALKE ŞAMPİYON OLDU

Taraftarı önünkde kritik bir müsabakaya çıkan Schalke 04, Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu. Milli futbolcu, bu sezon rakip ağlara 14. golünü attı. 

3 SEZON SONRA YENİDEN BUNDESLIGA'DA

Edin Dzeko'nun da ocak ayında kadrosuna katıldığı Schalke 04, tam üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya geri dönmeyi başardı. 

