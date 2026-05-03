Schalke 04, Kenan Karaman\'ın attığı golle Bundesliga\'ya yükseldi

Bundesliga II'nin 32. hafta maçında milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 1-0'lık skorla alt etti.

KENAN ATTI, SCHALKE ŞAMPİYON OLDU

Taraftarı önünkde kritik bir müsabakaya çıkan Schalke 04, Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu. Milli futbolcu, bu sezon rakip ağlara 14. golünü attı.

3 SEZON SONRA YENİDEN BUNDESLIGA'DA

Edin Dzeko'nun da ocak ayında kadrosuna katıldığı Schalke 04, tam üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya geri dönmeyi başardı.