Schalke 04, Kenan Karaman\'ın attığı golle Bundesliga\'ya yükseldi

Bundesliga II'nin 32. hafta maçında milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 1-0'lık skorla alt etti.
Taraftarı önünkde kritik bir müsabakaya çıkan Schalke 04, Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu. Milli futbolcu, bu sezon rakip ağlara 14. golünü attı.
Edin Dzeko'nun da ocak ayında kadrosuna katıldığı Schalke 04, tam üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya geri dönmeyi başardı.
