Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Vitor Pereira\'nın Nottinham Forest\'ı Chelsea\'yi deplasmanda paramparça etti
04.05.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 35. hafta maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottinham Forest, Chelsea'yi deplasmanda 3-1'lik skorla yendi.

Premier Lig'in 35. hafta maçında Chelsea ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottinham Forest karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, 3-1 kazandı. 

NOTTINGHAM'DAN 3 GOLLE EZİCİ BİR GALİBİYET

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 52. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan golcü oyuncu Igor Jesus kaydetti. Chelsea'nin tek golü 90+3'te Joao Pedro ile geldi. 

ALT SIRALARLA ARADAKİ FARKI AÇTI

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 42'ye çıkartarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. 

1993'TEN BU YANA BİR İLK

Ligde 1993 yılından bu yana ilk kez üst üste altıncı maçından da yenilgiyle ayrılan Chelsea ise 48 puanda kalarak taraftarını üzdü. 

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. 

Nottingham Forest, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Eczacıbaşı Dynavit’i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

18:45
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret
18:28
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
18:23
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
18:08
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 19:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.