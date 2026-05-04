Vitor Pereira\'nın Nottinham Forest\'ı Chelsea\'yi deplasmanda paramparça etti

Premier Lig'in 35. hafta maçında Chelsea ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottinham Forest karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, 3-1 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 52. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan golcü oyuncu Igor Jesus kaydetti. Chelsea'nin tek golü 90+3'te Joao Pedro ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 42'ye çıkartarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
Ligde 1993 yılından bu yana ilk kez üst üste altıncı maçından da yenilgiyle ayrılan Chelsea ise 48 puanda kalarak taraftarını üzdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.
