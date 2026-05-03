Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü; o anlar kamerada

Diyarbakır'da 4 katlı bir binaya yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında 4 katlı bir binaya yıldırım isabet etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın binaya isabet ettiği an yaşanan ışık hüzmesi saniye saniye görüntülendi.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmayan olayda binada hasar meydana geldi.
