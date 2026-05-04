4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay

04.05.2026 08:21
Uşak-İzmir karayolunda karşı şeride geçen tırın neden olduğu zincirleme kazada Mustafa-Tuğba Özlüer çifti ile çocukları 1 yaşındaki Selin ve 6 yaşındaki Nil can verdi. 34 kişi de yaralandı.

Uşak'ta biri yolcu otobüsü, biri tır 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçen tır biri yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Salık ekipleri ikisi çocuk 4 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 34 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

"İKİ EVLADIMIZ ANNE VE BABALARIYLA VEFAT ETTİ"

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı.

Kartal, bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Kartal, "4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35), çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi.

