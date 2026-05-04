İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

04.05.2026 12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken uçağının teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in görüşme talebini reddettiği ortaya çıktı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8. Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı acil iniş yaptı. İletişim Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Sanchez'i taşıyan uçağın "öngörülemeyen" bir teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

SANCHEZ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E RET

Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sanchez ile bir görüşme sağlamak istedi. Ancak Özel'in bu talebi reddedildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, "Dün Ankara’ya bir arıza nedeniyle inen uçağın ardından, görüşme sağlanmaya çalışıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yardımcısı Şule Bucak, Sanchez’in ekibine ulaştı ancak Sanchez bu talebi reddetti. Hatta Özgür Özel ve ekibi 'İspanya Başbakanı olarak değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görüşelim' teklifinde bulundu, ancak bu da kabul edilmedi" ifadelerine yer verdi. 

ZİRVEYE GECİKMELİ KATILDI

Öte yandan geceyi Ankara’da geçiren Sanchez ve beraberindeki yetkililer, konakladıkları otelden sabah saatlerinde ayrıldı. Heyeti taşıyan uçak, teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan Erivan'a hareket etti.

