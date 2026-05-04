Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL), Kurtalan Spor ile Şırnak Petrol Spor karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 72. dakikaya kadar 4-1 önde götürdüğü mücadeleyi son anlarda yediği 4 golle 5-4 kaybetti. Maç esnasında çekilen bir görüntü şike iddialarını gündeme getirirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Mücadele Şırnak ekibinin 4-1 üstünlüğüyle devam ederken, takımın yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişi saha kenarına gelerek kulübeyle görüştü. Bu konuşmanın ardından Kurtalan Spor, 4 gol bularak maçı 5-4 kazandı ve ligde kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuşa ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

FUTBOLCULARIN PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI

Maçın ardından Şırnak Petrol Spor'da forma giyen bazı futbolcular, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kulüp yönetimi ve teknik direktör Hüseyin Batur'un maçı sattığını öne sürdü.

MURAT 2020 GENÇ SPOR'DAN TEPKİ VE TFF'YE ÇAĞRI

Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor maçının ardından küme düşen takım ise Bingöl temsilcisi Murat 2020 Genç Spor oldu. Bu gelişmenin ardından Murat Spor, yaptığı açıklamada emeklerinin çalındığını ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak, maçın tüm yönleriyle incelenmesini talep etti.

HALK TEPKİLİ, YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Gelişmelerin ardından Şırnak Petrolspor taraftarları akşam saatlerinde kent merkezinde toplanarak yönetimi protesto etti. Maçta yaşanan mağlubiyet ve ortaya atılan şike iddialarına tepki gösteren taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya çağırdı. Yürüyüşe geçen gençler ise “Şırnak uyuma, takımına sahip çık” sloganları atarak iddiaları protesto etti ve kulüpte yaşanan sürece tepki gösterdi.