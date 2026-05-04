Bülent Arınç\'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan\'a ziyaret

Bülent Arınç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün katıldığı bir programda, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar için, "Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim." diyerek tepki gösteren Arınç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Nuri Aslan söz konusu ziyaret için, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.
