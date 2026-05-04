Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

Bülent Arınç\'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan\'a ziyaret
04.05.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar için önceki gün, "Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim." diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ı ziyaret etti.

Bülent Arınç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ı ziyaret etti.

BÜLENT ARINÇ, NURİ ASLAN'I ZİYARET ETTİ

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün katıldığı bir programda, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar için, "Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim." diyerek tepki gösteren Arınç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Nuri Aslan söz konusu ziyaret için, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

Bülent Arınç, Nuri Aslan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Bülent Arınç Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Eczacıbaşı Dynavit’i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

18:28
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
18:23
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
18:08
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 19:01:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.