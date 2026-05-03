Ankara'da köpek kavgası kanlı bitti: Demir çubuklu saldırı kamerada

03.05.2026 19:41
Ankara'da komşusunun köpeğinin kendi köpeğine saldırmasına öfkelenen baba ve oğul, komşularını demir çubukla darbetti. Saldırıda kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Ankara'da komşularının köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ile oğlunun komşularını demir çubukla darbettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 23 Nisan akşamı Ayaş'a bağlı Oltan Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, Tansel Gökmen'in (57) köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.'nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırmıştı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu, Gökmen'i demir çubukla darbetmişti. Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlik Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba N.K. ile oğlu E.K. ise adliyeye sevk edilmişti. N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gökmen'in ise hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

