Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig\'de yeni sezonun ilk transferi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'a konuşarak gelecek sezona dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı taraftarlara yeni sezonun ilk transfer müjdesini de verdi.

''NTCHAM İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK''

Takımdaki ilk ayrılığı açıklayan Yüksel Yıldırım, "Olivier Ntcham ile anlaşma sağlayamadık. Ntcham'ın sakatlıkları ve performans dalgalanması nedeniyle sürdürülebilir bir durum yok. Maaş indirimini de kabul etmeyince yolları ayırma kararı aldık.'' dedi.

''SEKONGO'YU KADROMUZA KATACAĞIZ''

Olivier Ntcham'ın yerine yapılacak transferi duyuran Yüksel Yıldırım, ''Ntcham’ın yerine Fransa ekibi Dunkerque’te forma giyen 21 yaşındaki Sekongo'yu kadromuza katacağız. İleride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Bunun dışında birkaç genç oyuncu daha var.'' sözlerini sarf etti.

''YAŞ ORTALAMASINI 22-24 SEVİYESİNE ÇEKMEK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden Yıldırım, ''Yeni sezonda genç ve dinamik bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda yaş ortalamasını 22-24 seviyesine çekmek istiyoruz. Daha fazla koşan, mücadele eden ve potansiyeli yüksek bir takım oluşturacağız." açıklamasını yaptı.