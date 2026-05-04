Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Haberin Videosunu İzleyin
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
04.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle halatı kopan bir duba restoran su üzerinde sürüklendi. Kıyıya yaklaşan duba restorandaki vatandaşlar, panik içinde kendilerini kıyıya attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Muhtar Mehmet Öztürk, "47 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm." ifadelerini kullandı.

Birecik'te şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçlar, zarar gören parklar havadan dron ile görüntülendi. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlara devrilen ağaçları keserek kaldırdı. Bölgede yetkililer, hasar tespit çalışması başlattı.

PANİKLE KENDİLERİNİ KIYIYA ATTILAR

Su üzerinde sürüklenen duba restoranda mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık 200 metre ileride kendiliğinden kıyıya yanaşan duba üzerinden atlayarak kurtulmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Süper hücrenin ardından <a class='keyword-sd' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR FELAKET GÖRDÜM"

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "47 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Maalesef hayatı çok olumsuz etkiledi. Çoğu işyerimiz zarar gördü, ağaçlarımız devrildi. Yetkililerimiz saha araştırması ile gerekli çalışmaları başlattılar. İnşallah yaralar tez zamanda sarılır. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Vatandaşlardan Hakim Kılıç da ilk kez böyle büyük bir fırtınayla karşı karşıya kaldığını belirterek, felaket sonrası herkesin can derdine düştüğünü söyledi.

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası oluşan hasarlar için Birecik Kaymakamlığı vatandaşlara resmi başvuru çağrısında bulundu. Yaşanan doğa olayı sonrasında evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşan vatandaşlar için yasal süreç başlatıldı. Kaymakamlık, hasarların tespit edilebilmesi için vatandaşların resmi başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, müracaatların Birecik Kaymakamlığı binasındaki ilgili birimlere şahsen yapılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların beyanları doğrultusunda başlatılacak olan hasar tespit çalışmaları, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ivedilikle yürütülecek. Başvuru süreciyle birlikte sahada yürütülecek çalışmalar için gerekli verilerin toplanacağı ifade edilirken, Birecik Kaymakamlığı vatandaşları resmi kanallar üzerinden bilgilendirmeye devam edeceği aktarıldı.

Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var
40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti 40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti
Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması
ABD’den İran’ın 14 maddelik teklifine yanıt ABD'den İran’ın 14 maddelik teklifine yanıt
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

17:00
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
16:02
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:38
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:18
Hindistan’da akıllara ziyan tören Askerler yere çakıldı
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:26:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.