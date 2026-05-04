Süper hücrenin ardından Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Birecik'te şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçlar, zarar gören parklar havadan dron ile görüntülendi. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlara devrilen ağaçları keserek kaldırdı. Bölgede yetkililer, hasar tespit çalışması başlattı.

PANİKLE KENDİLERİNİ KIYIYA ATTILAR

Su üzerinde sürüklenen duba restoranda mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık 200 metre ileride kendiliğinden kıyıya yanaşan duba üzerinden atlayarak kurtulmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR FELAKET GÖRDÜM"

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "47 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Maalesef hayatı çok olumsuz etkiledi. Çoğu işyerimiz zarar gördü, ağaçlarımız devrildi. Yetkililerimiz saha araştırması ile gerekli çalışmaları başlattılar. İnşallah yaralar tez zamanda sarılır. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

Vatandaşlardan Hakim Kılıç da ilk kez böyle büyük bir fırtınayla karşı karşıya kaldığını belirterek, felaket sonrası herkesin can derdine düştüğünü söyledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası oluşan hasarlar için Birecik Kaymakamlığı vatandaşlara resmi başvuru çağrısında bulundu. Yaşanan doğa olayı sonrasında evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşan vatandaşlar için yasal süreç başlatıldı. Kaymakamlık, hasarların tespit edilebilmesi için vatandaşların resmi başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, müracaatların Birecik Kaymakamlığı binasındaki ilgili birimlere şahsen yapılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların beyanları doğrultusunda başlatılacak olan hasar tespit çalışmaları, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ivedilikle yürütülecek. Başvuru süreciyle birlikte sahada yürütülecek çalışmalar için gerekli verilerin toplanacağı ifade edilirken, Birecik Kaymakamlığı vatandaşları resmi kanallar üzerinden bilgilendirmeye devam edeceği aktarıldı.