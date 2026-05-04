Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı
Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

04.05.2026 08:33
Survivor 2026 bu akşam yayınlanacak fragmanında Bayhan’ın kanlar içinde yere yığılıp hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise Acun Ilıcalı’nın “kanaması durmadı” açıklaması izleyenlerde büyük endişe yarattı.

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanında Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı anlar izleyenleri korkuturken, Acun Ilıcalı’nın açıklamaları ise endişeyi büyüttü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

4 Mayıs akşamı ekrana gelecek bölümün tanıtımında Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı ve acil şekilde hastaneye kaldırıldığı görüldü. Fragmandaki görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ACUN ILICALI: KANAMASI DURMADI

Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullandı.

NOBRE: HER YER KANDI

Survivor yarışmacısı Nobre ise yaşanan anları anlatarak, “Ben korktum, bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan...” sözleriyle o anki panik dolu anları aktardı.

