Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı\'nın sözleri endişe yarattı

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanında Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı anlar izleyenleri korkuturken, Acun Ilıcalı’nın açıklamaları ise endişeyi büyüttü.
4 Mayıs akşamı ekrana gelecek bölümün tanıtımında Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı ve acil şekilde hastaneye kaldırıldığı görüldü. Fragmandaki görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullandı.
Survivor yarışmacısı Nobre ise yaşanan anları anlatarak, “Ben korktum, bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan...” sözleriyle o anki panik dolu anları aktardı.
