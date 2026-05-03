Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

İlk kez buluştuğu kadını markete gönderen bir erkek, genç kadını orada bırakıp kayıplara karıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“BİR ŞEY ALIP GEL” DEDİ, ORTADAN KAYBOLDU

Görüntülerde erkeğin, birlikte vakit geçirdiği kadını bir şeyler alması için markete yönlendirdiği, kadının alışverişten dönmesinin ardından ise ortada kimseyi bulamadığı görülüyor. Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Kullanıcılar, yaşanan durumu “saygısızlık” ve “ilginç bir kaçış yöntemi” olarak yorumladı.